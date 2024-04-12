В Ряжске во дворе у 70-летней пенсионерки произошел пожар
Инцидент произошел в четверг, 11 апреля, на улице Береговой. Сгорели сарай и прилегающая к нему баня. Площадь пожара составила 18 квадратных метров.
В Ряжске во дворе у 70-летней пенсионерки произошел пожар. Об этом сообщает ИД «
Инцидент произошел в четверг, 11 апреля, на улице Береговой. Сгорели сарай и прилегающая к нему баня. Площадь пожара составила 18 квадратных метров.
Отмечается, что пожарные не дали огню распространиться на расположенные поблизости жилые дома.
По предварительной информации, хозяйка домовладения — 70-летняя жительница Ряжска.
Причины происшествия устанавливаются.