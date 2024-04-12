В рязанской ОКБ спасли участника СВО, получившего ранение при взрыве мины

Сейчас военного выписали из больницы, он проходит период восстановления.

В рязанской ОКБ спасли участника СВО, получившего ранение при взрыве мины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

В больницу военный поступил после ранения на поле боя, его лицо и шея были повреждены множественными осколками. При диагностике врачи выявили у мужчины повреждение сонной артерии.

«Обследование показало, что повреждена одна из крупных ветвей сонной артерии, питающая кровью небо, шею, лицо. Ткани артерии расслоились, и образовалась аневризма, то есть, полость, которая наполнялась кровью. Пациенту требовалась хирургическая помощь, но действовать в этой ситуации мы должны были очень бережно, поскольку разрыв мог произойти в любую минуту. Такую операцию можно провести, только имея специальные хирургические навыки, оборудование и необходимые расходные материалы», — рассказал заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения Дмитрий Суров.

Для спасения молодого человека, врачи провели операцию с помощью эндоваскулярных технологий, с минимальным вмешательством в организм человека. Через маленький прокол провели двухмиллиметровый катетер к поврежденной артерии и перекрыли кровоток крошечными спиралями.

Сейчас военного выписали из больницы, он проходит период восстановления.