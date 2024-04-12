Рязанская полиция опубликовала подробности смертельного ДТП в поселке Строитель

Инспекторы проводят проверку.

Рязанская полиция опубликовала подробности смертельного ДТП в поселке Строитель. Об этом в пятницу, 12 апреля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По данным Госавтоинспекции, авария произошла 11 апреля, примерно в 21:35. 40-летний житель Рязанского района, за рулем автомобиля «МАН», сбил 19-летнего москвича.

От полученных травм пешеход скончался на месте. По факту инцидента проводится проверка.

Напомним, ранее стало известно, что ночью в поселке Строитель насмерть сбили мужчину.