Рязанская полиция опубликовала подробности смертельного ДТП в поселке Строитель
Инспекторы проводят проверку.
Рязанская полиция опубликовала подробности смертельного ДТП в поселке Строитель. Об этом в пятницу, 12 апреля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.
По данным Госавтоинспекции, авария произошла 11 апреля, примерно в 21:35. 40-летний житель Рязанского района, за рулем автомобиля «МАН», сбил 19-летнего москвича.
От полученных травм пешеход скончался на месте. По факту инцидента проводится проверка.
Напомним, ранее стало известно, что ночью в поселке Строитель насмерть сбили мужчину.