В Рязанской области пройдут массовые рейды полиции
Отмечается, что мероприятия будут направлены на пресечение различных нарушений ПДД.
В пятницу, 12 апреля, и выходные в Рязанской области пройдут массовые рейды полиции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Отмечается, что мероприятия будут направлены на пресечение различных нарушений ПДД.
Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными и сообщать в полицию о водителях, которые противоправно ведут себя на дороге.