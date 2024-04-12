В Рязанской области пройдут массовые рейды полиции

Отмечается, что мероприятия будут направлены на пресечение различных нарушений ПДД.

В пятницу, 12 апреля, и выходные в Рязанской области пройдут массовые рейды полиции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Отмечается, что мероприятия будут направлены на пресечение различных нарушений ПДД.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными и сообщать в полицию о водителях, которые противоправно ведут себя на дороге.