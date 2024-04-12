В Рязанской области полицейские задержали иностранца, перевозившего наркотики

32-летнего мужчину задержали на трассе в Рыбновском районе при силовой поддержке спецназа Росгвардии.

В Рязанской области полицейские задержали иностранца, перевозившего наркотики. Об этом сообщает пресс-служба регионального УВМД.

32-летнего мужчину задержали на трассе в Рыбновском районе при силовой поддержке спецназа Росгвардии. В его машине полицейские нашли две герметично запаянные упаковки с кристаллическим веществом белого цвета. Экспертиза показала, что в них находился производный N-метилэфедрона общей массой 1021 грамм.

По предварительной информации, иностранец зарегистрирован в Воронеже, куда приехал с целью обучения в одном из вузов. Для заработка он связался с продавцами наркотиков и стал возить их на личном автомобиле. Изъятый «груз» студент забрал из тайника на территории Рязанской области и намеревался сбыть в Воронежской области.

Его задержали. Возбуждено уголовное дело.