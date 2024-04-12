В Рязанской области еще 25 семей получили субсидии на покупку и установку газового оборудования

В Рязанской области с начала 2024 года еще 25 семей получили компенсацию за покупку и установку газового оборудования в рамках догазификации. Всего же за льготами обратилось более 270 рязанцев.

Отмечается, что субсидии могут получить инвалиды, в том числе дети-инвалиды, участники Великой Отечественной войны, участники боевых действий, члены семей погибших в боевых действиях, многодетные семьи и одинокие родители, малоимущие граждане, а также участники СВО и члены их семей.

Чтобы оформить субсидии, необходимо обратиться в Управление социальной защиты населения Рязанской области по месту жительства. Льготные категории граждан получают компенсацию в размере до 100 тысяч рублей.

В Рязанской области с начала реализации догазификации принято в работу 9452 заявки, из них 98% переведены в договоры, а 8433 исполнены — газовые сети построены до границ земельных участков без привлечения средств заявителей. Подключения потребителей выполняются по мере готовности домовладений к приему газа, сегодня газ подан 5115 потребителям.

Справка:

АО «Газпром газораспределение Рязанская область» входит в Группу «Газпром межрегионгаз». Компания осуществляет транспортировку природного газа по газораспределительным сетям, строительство и эксплуатацию газопроводов, подключение объектов к системе газоснабжения и техническое обслуживание газового оборудования.