В Рязанской области 13 апреля ожидается небольшой дождь и до +17 градусов

Температура воздуха по области ночью +3, +8 градусов, днем +12, +17 градусов.

В Рязанской области 13 апреля ожидается небольшой дождь и до +17 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

В субботу, 13 апреля, в регионе будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Днем переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ветер северо-западный, ночью 7-12 метров в секунду, днем 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью +3, +8 градусов, днем +12, +17 градусов.