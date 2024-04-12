В Рязани женщина украла телефон из квартиры знакомого

Возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до 5 лет тюрьмы.

В Рязани женщина украла телефон из квартиры знакомого. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, 33-летняя рязанка встретилась со знакомым на улице и пошла к нему в гости. Компания выпивала. Женщина обратила внимание на смартфон хозяина квартиры, он показался ей красивым.

Когда мужчина под действием алкоголя задремал, рязанка забрала понравившийся телефон и скрылась. Утром смартфон показался женщине заурядным и она продала его случайному знакомому. Деньги потратила на спиртное. Сотовый телефон позже разыскали и изъяли.

Возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до 5 лет тюрьмы.