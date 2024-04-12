В Рязани волонтеры спасли собаку, которая провалилась в бетонную траншею
Инцидент произошел в четверг, 11 апреля. Животное упало в глубокую бетонную траншею, на дне которой была вода.
В Рязани волонтеры спасли собаку, которая провалилась в бетонную траншею. Об этом сообщили в группе спасательного отряда РязГМУ «Salus».
Инцидент произошел в четверг, 11 апреля. Животное упало в глубокую бетонную траншею, на дне которой была вода.
Спасатели доставали собаку из траншеи, используя альпинистское снаряжение.
После спасения животное передали владелице.