В Рязани волонтеры спасли собаку, которая провалилась в бетонную траншею

Инцидент произошел в четверг, 11 апреля. Животное упало в глубокую бетонную траншею, на дне которой была вода.

В Рязани волонтеры спасли собаку, которая провалилась в бетонную траншею. Об этом сообщили в группе спасательного отряда РязГМУ «Salus».

Инцидент произошел в четверг, 11 апреля. Животное упало в глубокую бетонную траншею, на дне которой была вода.

Спасатели доставали собаку из траншеи, используя альпинистское снаряжение.

После спасения животное передали владелице.