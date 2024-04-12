В Рязани суд оштрафовал предприятие за дефекты в капремонте многоэтажки

Решение могут обжаловать в течение месяца со дня принятия.

Арбитражный суд Рязанской области рассмотрел иск Фонда капремонта многоквартирных домов к МП «Ремонтно-строительное управление № 1» с требованием устранить дефекты капремонта многоэтажки. Соответствующую информацию разместили в картотеке дела.

Согласно документации, фонд заключил с предприятием договор о капремонте крыши и фасада многоэтажки на улице Интернациональной. После выполнения работ в период с 2022 по 2023 годы в фонд поступали жалобы от жильцов о некачественном ремонте фасада.

Во время проверки выяснилось, что нужно закрепить отливы по периметру крыши, исправить уклон козырька подъезда № 1, устранить отслоения герметика в швах в районе подъездов №№ 1 и 2 и с торца подъезда № 4, а также частично с задней стороны дома.

Согласно документации, подрядчик должен был устранить недостатки с 26 июля до 31 августа 2023 года, но не выполнил работы. После этого фонд обратился с иском.

Суд обязал предприятие в течение месяца устранить дефекты и назначил штраф в общей сумме 520 тысяч рублей.

Решение могут обжаловать в течение месяца со дня принятия.