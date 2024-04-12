В Рязани открылся обновленный офис Альфа-Банка

Обновлённый офис Альфа-Банка в формате phygital* открылся в центре города на улице Ленина.

Обновлённый офис Альфа-Банка в формате phygital* открылся в центре города на улице Ленина.

Офис в новом исполнении стал более просторным, светлым и уютным. Он не похож на классическое отделение банка, и его пространство организовано в свободной планировке, которая напоминает больше коворкинг или уютное кафе, где клиенты располагаются в удобных мягких креслах за круглыми столиками с чашкой кофе. Здесь нет стоек, стационарных компьютеров, проводов и громоздких принтеров, а также вы не увидите навязчивых рекламных плакатов и листовок. Сам офис органично встраивается в городское пространство центра города, формируя тренды современной урбанистики.

«В 2012 году мы открыли в Рязани первый офис Альфа-Банка, и на протяжении 12 лет оказываем финансовые услуги и стараемся стать для клиентов надежным партнером. Мы уверены, что жители Рязани по достоинству оценят новый формат отделения, современные банковские технологии, а также высокие стандарты обслуживания, отличающие Альфу. Традиционно для жителей региона доступны самые популярные наши продукты — бесплатная Альфа-карта с суперкэшбэком и легендарная кредитная карта. Для предпринимателей у нас всегда гибкие тарифы и индивидуальные кредитные предложения» — рассказал Региональный Управляющий Альфа-Банком в Рязанской области Илья Сухих.

Офис может обслуживать до 100 клиентов в день как физических лиц, так и предпринимателей.

Офис Альфа-Банка расположен по адресу: Рязань, улица Ленина, д. 9.

время работы с физлицами: пн. — пт.: 09:00 — 20:00, сб. 10:00 — 18:00, вс.: выходной.

время работы с юрлицами: пн. — пт.: 09:00 — 18:00, сб., вс.: выходной.

https://alfabank.ru/

⁠ ⁠Phygital — от английского physical и digital, сочетание цифровых и физических каналов.

Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса.

По итогам 2023 года согласно годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ чистая прибыль Альфа-Банка составила 118 млрд руб.

Клиентская база составляет 1,6 млн корпоративных клиентов и 30 млн физических лиц. Альфа-Банк развивается по модели Phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает более 700 офисов в Москве и регионах России, более 2500 городов с доставкой.

Реклама. АО «АЛЬФА-БАНК», ИНН 7728168971

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