В Рязани осудили уроженца Костромы за смертельное ДТП с велосипедистом

Мужчина не признал свою вину.

В Рязани осудили уроженца Костромы за смертельное ДТП с велосипедистом. Об этом в пятницу, 12 апреля, сообщил Октябрьский районный суд.

Установлено, что в августе 2022 года подсудимый, за рулем «LADA 211540» двигался по односторонней дороге ночью с ближним светом фар. Ему навстречу выехал велосипедист без световых приборов и в состоянии алкогольного опьянения.

Водитель автомобиля не снизил скорость и не увеличил боковой интервал, из-за чего столкнулся с мужчиной на двухколесном транспорте. От удара велосипедист перелетел через машину. Он получил травмы и был госпитализирован. 2 сентября 2022 года пострадавший скончался в БСМП.

Подсудимый не согласен с обвинением и утверждает, что авария произошла не по его вине.

Суд назначил костромчанину наказание в виде лишения свободы на 2 года 6 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.