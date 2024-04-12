В Рязани ликвидируют несанкционированные свалки почти за миллион рублей

Работы должны выполнить до 31 августа 2024 года.

В Рязани на ликвидацию несанкционированных свалок выделили 999 тысяч 922 рубля. Соответствующую информацию разместили на сайте госзакупок.

В список работ входит очистка, погрузка и вывоз с участка мусора, а также его утилизация. Перечень свалок в документах не указан. Заказчик обязан определить список участков, очередность выполнения работ и направить подрядчику.

Заказчик — Дирекция благоустройства города.

Работы должны выполнить с даты заключения контракта по 31 августа 2024 года.