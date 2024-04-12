В России в два раза подорожали китайские автомобили с пробегом

Лидирует по продажам «Geely», на втором месте располагается «Chery», замыкает тройку «Lifan».

В России в два раза подорожали китайские автомобили с пробегом. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Средняя стоимость подержанных кроссоверов и внедорожников от китайских производителей повысилась на 96,7% год к году — до 2,5 млн рублей.

Лидирует по продажам «Geely», на втором месте располагается «Chery», замыкает тройку «Lifan».

Также в рейтинг вошли марки «LiXiang», «Great Wall», «Haval», «Changan», «Voyah», «Zeekr» и «Exeed».