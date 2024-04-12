В Новомичуринске задержали мужчину, который угрожал жене убийством

По предварительной информации, между супругами произошел конфликт из-за того, что женщина упрекнула мужа в лени и излишней трате денег на алкоголь. Мужчина разозлился, схватил нож, угрожал жене расправой, а после скрылся.

В Новомичуринске задержали мужчину, который угрожал жене убийством. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Отмечается, что в полицию обратились жители Новомичуринска и пожаловались на семейный конфликт. Выяснилось, что 52-летний пьяный мужичина угрожал своей 29-летней убийством, а после скрылся из дома.

Поисками мужчины занимались все наряды патрульно-постовой службы полиции и вневедомственной охраны районного подразделения Росгвардии, которые курсировали в Новомичуринске. Вскоре сотрудники Росгвардии разыскали и задержали 52-летнего мужчину. Его передали полиции.

По предварительной информации, между супругами произошел конфликт из-за того, что женщина упрекнула мужа в лени и излишней трате денег на алкоголь. Мужчина разозлился, схватил нож, угрожал жене расправой, а после скрылся.

Возбуждено уголовное дело.