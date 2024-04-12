В Москве введут единый стандарт работы курьеров

Стандарт требует «проверку личности, внешнего вида, транспортного средства и сумки курьера, а также развитию инфраструктуры».

В Москве введут единый стандарт работы курьеров. Об этом сообщает издание « Ведомости » со ссылкой на заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова.

Согласно новым реформам, доставлять товары будут только квалифицированные сотрудники с проверенными документами. Стандарт требует «проверку личности, внешнего вида, транспортного средства и сумки курьера, а также развитию инфраструктуры».

Запуск регулирования будет проходить в три этапа: с 15 мая 2024 года вступят требования к внешнему виду, с 1 октября обязательным станет наличие на транспорте и сумке курьера номерных знаков, а на одежде и сумке — светоотражающих элементов, а с 1 мая 2025 года вступят в силу требования к транспорту.