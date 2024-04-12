В Москве мужчина задушил сожительницу ремнем

В Москве мужчина задушил сожительницу ремнем. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

В пятницу, 12 апреля, в квартире жилого дома на улице Загорьевская между сожителями произошел конфликт, в ходе которого 55-летний мужчина ударил 37-летнюю женщину и задушил брючным ремнем.

После убийства мужчина попытался вывезти тело из квартиры, погрузив его на тележку. Его заметил знакомый, который сообщил обо всем в полицию.

Убийцу задержали. Возбуждено уголовное дело.