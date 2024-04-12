В Москве 98-летнего участника битвы за Берлин спасли от мошенничества

Ветерану помог курьер из Киргизии.

В Москве 98-летнего участника битвы за Берлин спасли от мошенничества. Об этом в пятницу, 12 апреля, сообщил Telegram-канал Baza .

Ветерану Великой Отечественной войны Виктору Бердюгину 8 апреля позвонил неизвестный и назвал себя соседом по даче. Он хотел одолжить у пенсионера все имеющиеся в распоряжении средства.

Ветеран собрал 100 тысяч рублей, за которыми должен был приехать курьер. По прибытии он на всякий случай спросил у дедушки, знает ли тот получателя по имени Геннадий. После отрицательного ответа, доставщик объяснил Бердюгину, что это мошенники.

Деньги ветеран не отправил и сообщил в полицию.