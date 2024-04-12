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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за неделю
Российские авиация и ПВО сбили ракету «Нептун», 12 управляемых бомб Hammer и JDAM, 25 снарядов РСЗО и 1712 беспилотников.

ВСУ потеряли за неделю более 6685 боевиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

ВС России отразили 92 контратаки, уничтожили 11 гаубиц М777 производства США, пять пусковых установок ЗРК SAMP/T, девять танков, 66 единиц техники.

Российские авиация и ПВО сбили ракету «Нептун», 12 управляемых бомб Hammer и JDAM, 25 снарядов РСЗО и 1712 беспилотников.