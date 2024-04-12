В Госдуме предложили проверять россиян на алкоголь перед посадкой в самолет

Отмечается, что пассажиров, у которых будет от 1,5 промилле алкоголя в крови, могут не допустить до полета.

В Госдуме предложили проверять россиян на алкоголь перед посадкой в самолет. Об этом сообщают « Известия ».

Такое предложение озвучил глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко. Оно связано с ростом конфликтных ситуаций на борту самолетов.

Отмечается, что пассажиров, у которых будет от 1,5 промилле алкоголя в крови, могут не допустить до полета.