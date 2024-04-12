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В Эстонии предложили признать РПЦ террористической организацией
Такое предложение озвучила глава МВД Эстонии. Она считает, что отношения ЭПЦ и московского патриарха угрожают безопасности Эстонии.

В Эстонии предложили признать РПЦ террористической организацией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МВД Лаури Ляэнеметс.

Она считает, что отношения ЭПЦ и московского патриарха угрожают безопасности Эстонии.

«Это не повлияет на прихожан, это не означает, что храмы будут закрыты, но это означает, что связи с Москвой будут разорваны», — пояснил Ляэнеметс.

При этом Эстонская православная церковь заявляла, что не собирается разрывать канонические связи с Русской православной церковью.