В центре Рязани постамент памятника Есенину начал разрушаться из-за самокатчиков

Плитка разбивается из-за трюков катающихся в неположенном месте.

В рязанском Верхнем городском саду постамент памятника Есенину начал разрушаться из-за самокатчиков. Об этом сообщила ГТРК «Ока».

Как рассказали рязанцы съемочной группе, на постаменте сколы и побита плитка из-за того, что каждый вечер группа из 10-15 человек «оттачивает» навыки прыжков и акробатических элементов на самокатах.

«Это ребята гоняются на самокатах с металлическим таким [каркасом], на пластмассовых туда не залезут. И они залетают и обламывают [плитку на постаменте]. Надо видимо плитку новую положить и поставить ограждение. Есть культурное нержавеющее ограждение… А им [самокатчикам] сделать отдельную площадку в пределах какой-то зоны», — сказал рязанец.

Фото: ГТРК «Ока»