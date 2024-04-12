Рязанская полиция задержала женщину, объявленную в федеральный розыск

Она скрывалась от наказания за кражу.

Рязанская полиция задержала женщину, объявленную в федеральный розыск. Об этом в пятницу, 12 апреля, написал Telegram-канал регионального УМВД .

Патрульные заметили гражданку, которая при виде полицейских попыталась скрыться за остановкой общественного транспорта. Сотрудники ППС остановили прохожую. Они связались с оперативниками уголовного розыска и выяснили, что 42-летняя рязанка обвиняется в совершении кражи. Женщина скрывалась от наказания.

Полицейские доставили злоумышленницу в отдел, где ее передали инициаторам розыска.