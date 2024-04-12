«Рязаньэнерго» призвала соблюдать правила электробезопасности в сезон посевных работ

Энергетики филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» напоминают о необходимости соблюдения правил электробезопасности во время весенних сельскохозяйственных с использованием крупногабаритной техники в охранных зонах воздушных линий электропередачи.

Охранные зоны воздушных линий электропередачи — это расстояния с обеих сторон от крайних проводов ЛЭП, определенные в целях безопасной эксплуатации энергообъектов и предупреждения случаев электротравматизма. Для линий с напряжением 0,4 кВ они составляют 2 метра, с напряжением 10 кВ — 10 метров, с напряжением 35 кВ — 15 метров, с напряжением 110 кВ — 20 метров. Охранные зоны кабельных линий электропередачи — 1 метр по обе стороны.

Руководители предприятий, организаций и учреждений, частные предприниматели, а также жители Рязанской области обязаны согласовывать со специалистами «Рязаньэнерго» проведение в охранных зонах ЛЭП и подстанций любых работ с использованием автотранспортной техники.

Несоблюдение требований правил охранных зон ЛЭП влечет за собой административную ответственность. Энергетики подчеркивают, что без письменного согласия предприятия, в ведении которого находится охранная зона электрических сетей, категорически запрещаются:

полевые сельскохозяйственные работы с применением машин и оборудования высотой более 4 метров;

проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра;

земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра);

дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы;

при поливе сельскохозяйственных культур высота струи воды в охранных зонах воздушных линий электропередачи не должна превышать 3 метров.

Несанкционированные действия могут привести к сбоям в работе электросетевого комплекса, перерывам в энергоснабжении населенных пунктов и социально-значимых объектов. Но самое страшное — несоблюдение правил электробезопасности может стать причиной несчастных случаев и гибели людей.

Случайное касание провода оборудованием или кузовом спецтехники может привести к смертельно-опасному замыканию. Выйдя из машины, водитель получит серьезные ожоги или погибнет на месте. Следует помнить, что если такая ситуация все же возникла, транспортное средство покидать нельзя. Необходимо продолжить движение и удалиться от опасной зоны на значительное расстояние (в случае обрыва провода — не менее, чем на 8 метров). Оказавшись на безопасном расстоянии от места обрыва, следует оградить его любыми доступными средствами, разместить какой-либо предупреждающий знак, сообщить в местный РЭС (район электрических сетей) и МЧС. Важно оставаться неподалеку или организовать охрану до приезда бригады энергетиков, особенно в темное время суток. Это необходимо для спасения жизни людей, которые могут оказаться поблизости.

О замеченных повреждениях электроустановок и линий электропередачи, а также для получения письменного согласования по всем работам в охранной зоне линий электропередачи следует сообщать по круглосуточному телефону горячей линии энергетиков «Светлая линия 220»: 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный).