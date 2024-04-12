Рестораны Гарика Харламова задолжали за услуги связи
Возбуждено исполнительное производство.
Рестораны Гарика Харламова задолжали за услуги связи. Об этом в пятницу, 12 апреля, написал Telegram-канал
По данным портала, сеть ресторанов с августа по ноябрь 2022 года не оплачивала счета за связь и задолжала 58 100 рублей. Компания, предоставляющая услугу, подала иск и выиграла в суде.
В конце февраля этого года с заведений Гарика Харламова взыскали долг вместе с пошлиной и передали его судебным приставам.