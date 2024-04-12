При обстреле Белгорода пострадали два человека

В пятницу, 12 апреля, Белгород атаковали украинские БПЛА. Беспилотник врезался в административное здание ресурсоснабжающего предприятия. Произошел взрыв.

При обстреле Белгорода пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В пятницу, 12 апреля, Белгород атаковали украинские БПЛА. Беспилотник врезался в административное здание ресурсоснабжающего предприятия. Произошел взрыв.

В результате пострадали два человека: у одного мужчины осколочное ранение нижней конечности, у второго — осколочные ранения верхней и нижней конечностей. Их госпитализировали.

⠀ На месте работают оперативные службы