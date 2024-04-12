Появилось видео с места наезда на пешехода в Рязани

Напомним, мужчину сбили ночью 11 апреля.

Появилось видео с места наезда на пешехода в Рязани. Его опубликовала рязанка в комментариях Telegram-канала Павла Малкова.

На месте происшествия работала полиция. Как рассказала девушка, машина скорой помощи уехала незадолго до съемки.

«Лежит труп, а где еще людям ходить? Моста нет, только край обочины. Парень молодой. Родители не знают еще какое горе в семью пришло», — прокомментировала рязанка.

Напомним, мужчину сбили ночью 11 апреля.