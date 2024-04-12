Под Саратовом легковушка врезалась в электрический столб, пострадали семь человек

Под Саратовом легковушка врезалась в электрический столб, пострадали семь человек. Об этом сообщил глава управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области Юрий Юрин.

ДТП случилось утром 12 апреля в Гагаринском районе вблизи поселка Дубки. Водитель Lada Largus протаранил опору освещения.

В результате ДТП пострадали семь человек. Двух человек экстренно госпитализировали. Также госпитализированы две женщины и трое мужчин.