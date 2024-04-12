На вокзале Рязань-1 задержали мужчину с наркотиками

Отмечается, что 39-летний задержанный уже был неоднократно судим за незаконный оборот наркотических средств.

На вокзале Рязань-1 задержали мужчину с наркотиками. Об этом сообщили в пресс-службе рязанской транспортной полиции.

Отмечается, что 39-летний задержанный уже был неоднократно судим за незаконный оборот наркотических средств.

Во время досмотра у него нашли и изъяли сверток с веществом и стеклянную колбу со следами нагара. Экспертиза установила, что изъятое является наркотическим средством — метадоном, массой 0,40 грамма.

Мужчина пояснил, что купил наркотики интернет и забрал «закладку» в указанном неизвестным месте для личного употребления.

Возбуждено уголовно дело.