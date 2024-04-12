Минздрав России назвал отечественные препараты более бюджетными

При этом качество не уступает импортным.

Минздрав России назвал отечественные препараты более бюджетными. Об этом в пятницу, 12 апреля, написало агентство ТАСС , со ссылкой на помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова.

По его словам, качество лекарств не уступает импортным, несмотря на низкую стоимость. В связи с этим отмечается закономерное снижение продаж западными фармкомпаниями.

«Российские фармпроизводители расширяют номенклатуру и объемы производства, в том числе по высокотехнологичным препаратам, при этом российский продукт дешевле для государства и потребителя, при этом его качество высокое. Все вполне закономерно и укладывается в общую стратегию обеспечения национальной лекарственной безопасности», — сказал помощник министра.