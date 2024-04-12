Лукашенко заявил о появлении момента для проведения переговоров России и Украины
«Сегодня момент, прежде всего для украинцев, сесть и окончательно договориться», — отметил политик.
Лукашенко заявил о появлении момента для проведения переговоров России и Украины. Его цитирует Telegram-канал Shot.
Отвечая на вопрос корреспондента, президент Белоруссии заявил, что вести мирные переговоры нужно, исходя из соглашений, подписанных в Стамбуле весной 2022 года. По его словам, именно такую позицию высказывал Владимир Путин.
«Сегодня момент, прежде всего для украинцев, сесть и окончательно договориться», — отметил политик.