Лукашенко заявил о появлении момента для проведения переговоров России и Украины

«Сегодня момент, прежде всего для украинцев, сесть и окончательно договориться», — отметил политик.

Лукашенко заявил о появлении момента для проведения переговоров России и Украины. Его цитирует Telegram-канал Shot.

Отвечая на вопрос корреспондента, президент Белоруссии заявил, что вести мирные переговоры нужно, исходя из соглашений, подписанных в Стамбуле весной 2022 года. По его словам, именно такую позицию высказывал Владимир Путин.

«Сегодня момент, прежде всего для украинцев, сесть и окончательно договориться», — отметил политик.