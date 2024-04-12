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В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
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Полоса невезения. Почему в Рязани забуксовала транспортная реформа
РЗН. инфо разбирался, что же мешает решению транспортно...
28 марта 15:41
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Андрей Оришкевич: на набережной в Борках построим трибуны, игровые зон...
РЗН. инфо продолжает цикл материалов о том, как изменят...
22 марта 15:11
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Выхожу на сцену свободным. Интервью с дирижером Рязанского губернаторс...
Эмоциональный, но в то же время строгий, требовательный...
20 марта 14:45
15 405
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Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 13-14 апреля
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В театре юного зрителя на Соборной пройдет премьера спектакля «Приключения Незнайки и его друзей».

На сцене МКЦ выступит группа «Бутырка», а в арт-клубе «Площадка» рязанцев ждет концерт фолк-метал группы ALKONOST.

В клубе Deep пройдет NEON JUMPING PARTY на 100 батутов. А в ТРЦ «М5 Молл» пройдет день мастер-классов для детей.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».