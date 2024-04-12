Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 13-14 апреля

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В театре юного зрителя на Соборной пройдет премьера спектакля «Приключения Незнайки и его друзей».

На сцене МКЦ выступит группа «Бутырка», а в арт-клубе «Площадка» рязанцев ждет концерт фолк-метал группы ALKONOST.

В клубе Deep пройдет NEON JUMPING PARTY на 100 батутов. А в ТРЦ «М5 Молл» пройдет день мастер-классов для детей.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».