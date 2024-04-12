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Краснодарские хирурги восстановили ребенку лицо после укуса собаки
Здоровью мальчика никто не угрожает.

Краснодарские хирурги восстановили ребенку лицо после укуса собаки. Об этом в пятницу, 12 апреля, написал Telegram-канал «Известий».

Четырехлетний мальчик пострадал в Карачаево-Черкесии. Он доставал мяч из будки, когда собака укусила его за лицо. Части мягкий тканей переложили в емкость, пострадавшего экстренно госпитализировали.

Уникальная операция длилась 12 часов. Альтернативой могла бы стать трансплантация частей лица другого человека, но это повлекло бы пожизненный прием специальных препаратов.

«Малыш сейчас стабилен. Лоскут прижился на 70-75%. На лице у маленького пациента останутся рубцы, но с возрастом они будут становиться менее заметными», — сказал хирург Алексей Дикарев, который проводил операцию.

Фото и видео: Telegram-канал «Известий»