Имущество бывшего руководителя рязанской компании арестовали из-за невыплаты зарплаты
Отмечается, что долг перед 217 работниками предприятия составил более 28,5 млн рублей.
Имущество бывшего руководителя рязанской компании АО «Интеркросс» арестовали из-за невыплаты зарплаты. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.
Отмечается, что долг перед 217 работниками предприятия составил более 28,5 млн рублей.
Судом наложили арест на земельный участок, кадастровой стоимостью почти 300 тысяч. Расследование продолжается.