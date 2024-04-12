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Имущество бывшего руководителя рязанской компании арестовали из-за невыплаты зарплаты
Отмечается, что долг перед 217 работниками предприятия составил более 28,5 млн рублей.

Имущество бывшего руководителя рязанской компании АО «Интеркросс» арестовали из-за невыплаты зарплаты. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.

Отмечается, что долг перед 217 работниками предприятия составил более 28,5 млн рублей.

Судом наложили арест на земельный участок, кадастровой стоимостью почти 300 тысяч. Расследование продолжается.