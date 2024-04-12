ГРПЗ принял участие в научно-практической конференции в Твери

Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) принял участие в региональной научно-практической конференции «Актуальные вопросы терапии и общеврачебной практики» в Твери.

В рамках организованной выставки ГРПЗ представил медицинские офтальмологические приборы diathera, в частности серию тонометров для измерения внутриглазного давления (ВГД) через веко. Они позволяют на ранней стадии диагностировать глаукому — опасное заболевание, приводящее к слепоте. Приборы применяются в лечебных учреждениях при диспансеризации населения, для измерения ВГД у детей и иммобилизованных пациентов, а также врачом на выезде.

«ГРПЗ разрабатывает и производит медицинскую продукцию около 30 лет, внося свой посильный вклад в развитие сферы здравоохранения. Мы строго следим за качеством продукции и производим то, что способствует повышению уровня медицинского обслуживания. При формировании производственной линейки обязательно учитываются запросы и потребности медицинских специалистов, а также отзывы пациентов», — отметил генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов.

Организаторы мероприятия — Тверской государственный медицинский университет и Министерство здравоохранения области. В работе конференции приняли участие врачи различных специальностей, в том числе врачи общей практики, терапевты, семейные врачи, кардиологи.