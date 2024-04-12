Банки Китая отклоняют российские платежи за технику

КНР является монополистом этой сферы.

Банки Китая отклоняют российские платежи за технику. Об этом в пятницу, 12 апреля, написал «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на рынке.

Представители отечественной техноиндустрии столкнулись с отказом в операциях со стороны китайских банков по оплате комплектующих для сборки электроники. По словам экспертов, проблема значительная, поскольку Китай занимает 100% мировых поставок техники.

С конца марта ограничения действуют даже на компании, с которыми подписаны долгосрочные договоры на поставку деталей.

Ситуация осложняет производство и сборку отечественной техники. Эксперты ищут иные способы оплаты. Ожидается, что примерно два-три месяца поставок в Россию не будет. Компании прорабатывают варианты сглаживания последствий простоя.