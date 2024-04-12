А что в кино? «Отражение тьмы», «Я — кот» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Российский фильм ужасов «Отражение тьмы». Группа молодых людей отправляются на остров для ретрита, но встречают древнего демона, который питается жизненной энергией и заставляет совершать ужасные поступки.

Комедийная мелодрама из Венгрии «Я — кот». Одинокая девушка знакомится с соседом и его говорящим котом, который становится ее парнем.

«Весна, лето, осень, зима… и снова весна» — символичная драма Ким Ки Дука о течении времени.

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