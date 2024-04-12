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В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
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Полоса невезения. Почему в Рязани забуксовала транспортная реформа
РЗН. инфо разбирался, что же мешает решению транспортно...
28 марта 15:41
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Андрей Оришкевич: на набережной в Борках построим трибуны, игровые зон...
РЗН. инфо продолжает цикл материалов о том, как изменят...
22 марта 15:11
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Выхожу на сцену свободным. Интервью с дирижером Рязанского губернаторс...
Эмоциональный, но в то же время строгий, требовательный...
20 марта 14:45
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А что в кино? «Отражение тьмы», «Я — кот» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Российский фильм ужасов «Отражение тьмы». Группа молодых людей отправляются на остров для ретрита, но встречают древнего демона, который питается жизненной энергией и заставляет совершать ужасные поступки.

Комедийная мелодрама из Венгрии «Я — кот». Одинокая девушка знакомится с соседом и его говорящим котом, который становится ее парнем.

«Весна, лето, осень, зима… и снова весна» — символичная драма Ким Ки Дука о течении времени.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».