«112»: хозяином взорвавшегося в Москве авто оказался бывший сотрудник СБУ Украины

Хозяином взорвавшегося в Москве авто оказался бывший сотрудник СБУ Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, хозяином взорвавшегося в Москве авто оказался бывший сотрудник СБУ Украины Василий Прозоров. Мужчина несколько лет назад перебрался в Россию, а до этого, по его собственным словам, с 2014 года сотрудничал с российскими спецслужбами, передавая им информацию о ходе АТО на востоке Незалежной.

Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Ранее появилось видео с места происшествия.