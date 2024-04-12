Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 12
15°
Сбт, 13
13°
Вск, 14
10°
ЦБ USD 93.72 0.5 12/04
ЦБ EUR 100.68 -0.55 12/04
Нал. USD 94.00 / 94.68 12/04 13:20
Нал. EUR 101.51 / 95.10 12/04 13:20
Новости
Итоги года New
Публикации
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
19 387
Полоса невезения. Почему в Рязани забуксовала транспортная реформа
РЗН. инфо разбирался, что же мешает решению транспортно...
28 марта 15:41
11 352
Андрей Оришкевич: на набережной в Борках построим трибуны, игровые зон...
РЗН. инфо продолжает цикл материалов о том, как изменят...
22 марта 15:11
14 707
Выхожу на сцену свободным. Интервью с дирижером Рязанского губернаторс...
Эмоциональный, но в то же время строгий, требовательный...
20 марта 14:45
14 878
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
«112»: хозяином взорвавшегося в Москве авто оказался бывший сотрудник СБУ Украины

Хозяином взорвавшегося в Москве авто оказался бывший сотрудник СБУ Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, хозяином взорвавшегося в Москве авто оказался бывший сотрудник СБУ Украины Василий Прозоров. Мужчина несколько лет назад перебрался в Россию, а до этого, по его собственным словам, с 2014 года сотрудничал с российскими спецслужбами, передавая им информацию о ходе АТО на востоке Незалежной.

Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Ранее появилось видео с места происшествия.