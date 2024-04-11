В Солотче отремонтируют терапевтическое отделение госпиталя для ветеранов войн

На это выделили более двух миллионов рублей.

В Солотче отремонтируют терапевтическое отделение госпиталя для ветеранов войн. Тендер разместили на сайте госзакупок. На капитальный ремонт помещений терапевтического отделения № 2 на улице Первомайской (посёлок Солотча), дом № 105 выделили два миллиона 373 тысячи 423 рубля.

Подрядчик должен расчистить стены от старых покрасок и сделать отделку, отремонтировать потолки, полы, демонтировать светильники, розетки, выключатели, умывальники, раковины. Кроме того, должны установить унитазы, раковины, вешалки, подстаканники, умывальники.

Заказчик — Рязанский областной клинический госпиталь для ветеранов войн.

Работы должны выполнить в течение 40 рабочих дней с момента заключения контракта.