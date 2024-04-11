В Рязанской области осудили 37-летнюю женщину за неуплату алиментов
Образовалась задолженность в размере более 174 тысяч рублей.
В Рязанской области осудили 37-летнюю женщину за неуплату алиментов. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Установлено, что на местную жительницу составили административное дело. Она не платила алименты на содержание своего несовершеннолетнего ребенка, трудоустраиваться не планировала.
Образовалась задолженность в размере более 174 тысяч рублей.
Суд назначил наказание в виде исправительных работ на шесть месяцев с удержанием 5% из заработной платы в доход государства.