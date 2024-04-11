В Рязанской области оштрафовали директора аптеки за хранение просроченного лекарства

Прокуратура Захаровского района 5 февраля 2024 года во время проверки ООО «Аптека № 95» обнаружила, что в сейфе хранились две просроченные упаковки препарата Циклодол

Арбитражный суд Рязанской области оштрафовал директора аптеки № 95 Захаровского района за хранение просроченного лекарства. Соответствующую информацию разместили в картотеке дела.

Прокуратура Захаровского района 5 февраля 2024 года во время проверки ООО «Аптека № 95» обнаружила, что в сейфе хранились две просроченные упаковки препарата Циклодол. Срок годности был до 1 февраля. Лекарство лежало вместе с качественными препаратами и предназначалось для продажи.

Директора аптеки привлекли к административной ответственности и выписали штраф в пять тысяч рублей. В суде учли, что ООО «Аптека № 95» относится к малому предпринимательству, а директор не привлекалась к ответственности за подобные нарушения.

Решение может быть обжаловано