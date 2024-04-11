В Рязани волонтеры спасли кошку, застрявшую в подвале дома

Кошка застряла в подвале дома № 13 на улице Советской Армии. Отмечается, что животное пыталось вылезти самостоятельно, но у него не получалось.

В Рязани волонтеры спасли кошку, застрявшую в подвале дома. Об этом сообщили рязанцы в Telegram-канале Rzn Life.

Кошка застряла в подвале дома № 13 на улице Советской Армии. Отмечается, что животное пыталось вылезти самостоятельно, но у него не получалось.

Очевидцы вызвали на место волонтеров из отряда Salus рязанского медуниверситета. Ее достали и передали новым хозяевам.