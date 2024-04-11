В Рязани ограничили места для парковки электросамокатов

В правилах также указаны способы постановки транспортного средства.

В Рязани ограничили места для парковки электросамокатов. Об этом в четверг, 11 апреля, сообщила пресс-служба горадминистрации.

Мэрия и кикшеринговые сервисы подписали соглашение, которое контролирует передвижение и постановку средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Самокат нельзя парковать:

на клумбах, газонах, цветниках, участках с зелеными насаждениями;

на расстоянии ближе 5 метров от остановок общественного транспорта;

на тротуарах шириной менее 1,5 метров;

в парках, скверах и на расстоянии ближе 15 метров от входа в них;

на мостах и на расстоянии ближе 10 метров от въезда на них;

в радиусе менее 15 метров от административных зданий;

в радиусе менее 15 метров от памятников;

на пешеходных улицах;

в пределах треугольника видимости на нерегулируемых перекрестках и примыканиях улиц и дорог.

Устранение нарушений парковки возлагается на оператора.

Оставленное СИМ не должно:

мешать движению пешеходов и маломобильных граждан;

препятствовать ремонту и обслуживанию зданий и строений;

закрывать подъезд автомобилей экстренных служб и коммунальной техники;

ограничивать обзор участникам дорожного движения;

оставлять ширину пешеходных зон менее 3 метров;

повреждать объекты благоустройства и зелёные насаждения.

Администрация Рязани напоминает, что оставить жалобу на электросамокаты можно в чат-боте «Моя Рязань».