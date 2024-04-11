В Рязани ограничили места для парковки электросамокатов
В правилах также указаны способы постановки транспортного средства.
В Рязани ограничили места для парковки электросамокатов. Об этом в четверг, 11 апреля, сообщила
Мэрия и кикшеринговые сервисы подписали соглашение, которое контролирует передвижение и постановку средств индивидуальной мобильности (СИМ).
Самокат нельзя парковать:
- на клумбах, газонах, цветниках, участках с зелеными насаждениями;
- на расстоянии ближе 5 метров от остановок общественного транспорта;
- на тротуарах шириной менее 1,5 метров;
- в парках, скверах и на расстоянии ближе 15 метров от входа в них;
- на мостах и на расстоянии ближе 10 метров от въезда на них;
- в радиусе менее 15 метров от административных зданий;
- в радиусе менее 15 метров от памятников;
- на пешеходных улицах;
- в пределах треугольника видимости на нерегулируемых перекрестках и примыканиях улиц и дорог.
Устранение нарушений парковки возлагается на оператора.
Оставленное СИМ не должно:
- мешать движению пешеходов и маломобильных граждан;
- препятствовать ремонту и обслуживанию зданий и строений;
- закрывать подъезд автомобилей экстренных служб и коммунальной техники;
- ограничивать обзор участникам дорожного движения;
- оставлять ширину пешеходных зон менее 3 метров;
- повреждать объекты благоустройства и зелёные насаждения.
Администрация Рязани напоминает, что оставить жалобу на электросамокаты можно в чат-боте «Моя Рязань».