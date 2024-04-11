В Рязани обработают парки и скверы от клещей

Работы планируют провести в Лесопарке, в парках ЦПКиО, имени Гагарина, имени Белякова, Польско-Советского братства, Морской Славы, в Комсомольском парке, в сквере между Касимовским шоссе и улицей Тимуровцев, на территории у Черезовских прудов, Дендропарке, сквере имени Александрова.

В Рязани обработают парки и скверы от клещей за 999 тысяч 699 рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Работы планируют провести в Лесопарке, в парках ЦПКиО, имени Гагарина, имени Белякова, Польско-Советского братства, Морской Славы, в Комсомольском парке, в сквере между Касимовским шоссе и улицей Тимуровцев, на территории у Черезовских прудов, Дендропарке, сквере имени Александрова.

Подрядчику нужно провести обработку против клещей и обследовать территорию после обработки. Если на обработанной территории нашли клещей, то подрядчик за свой счет должен повторно провести работы.

В документах отмечается, что выполнять обработку участков необходимо при отсутствии осадков. Территории нужно оградить яркой лентой и повесить таблички.

Заказчик — Дирекция благоустройства города.

Работы должны выполнить с даты заключения контракта по 31 мая 2024 года.