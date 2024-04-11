В Рязани на пять дней закроют движение по участку дороги на улице Дачной
Такое решение связано с ремонтными работами на дороге.
В Рязани на пять дней закроют движение по участку дороги на улице Дачной. Об этом сообщает сайт мэрии.
С 00:00 15 апреля по 23:59 20 апреля в районе дома № 16 на улице Дачной закроют движение для любого транспорта. Такое решение связано с ремонтными работами на дороге.
На время проведения работ будут установлены соответствующие знаки и ограждения.
Мэрия просит рязанцев принять эту информацию к сведению.