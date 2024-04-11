В Рязани 49-летний мужчина напал на соседа с ножом
Возбуждено уголовное дело.
В Рязани 49-летний мужчина напал на соседа с ножом. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Отмечается, что в полицию обратились жители одного из домов на улице Советской армии.
По предварительным данным, мужчина в состоянии алкогольного опьянения поссорился с женой и начал ей угрожать. Женщина от испуга обратилась к соседу за помощью. Рязанец заподозрил супругу в неверности, взял нож и зашел в соседнюю квартиру.
Во время конфликта нападавший угрожал зарезать хозяина квартиры и ударил его ножом по руке.
Возбуждено уголовное дело.