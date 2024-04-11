В Рязани 18-летний молодой человек украл телевизор у матери

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

В Рязани 18-летний молодой человек украл телевизор у матери. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, молодой человек вернулся из колонии и поселился у своей матери на улице Радиозаводской. В декабре прошлого года, когда женщина ушла на работу, сын украл из дома телевизор и сдал в комиссионный магазин, получив за него 8 тысяч рублей.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.