В России разрешили тратить маткапитал на покупку и ремонт таунхаусов

Постановление уже подписано.

В России разрешили тратить маткапитал на покупку и ремонт таунхаусов. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.

Постановление уже подписано.

«Теперь можно будет направить такие средства на реконструкцию домов так называемой блокированной застройки, или, как чаще его называют таунхаус», — сообщил Мишустин.

Ремонт семьи смогут произвести самостоятельно или силами строительных компаний.