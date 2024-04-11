В России разрешили тратить маткапитал на покупку и ремонт таунхаусов
Постановление уже подписано.
В России разрешили тратить маткапитал на покупку и ремонт таунхаусов. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.
Постановление уже подписано.
«Теперь можно будет направить такие средства на реконструкцию домов так называемой блокированной застройки, или, как чаще его называют таунхаус», — сообщил Мишустин.
Ремонт семьи смогут произвести самостоятельно или силами строительных компаний.