В России предложили поднять цены на крепкий алкоголь

Изменения вступят в силу с 1 июня.

В России предложили поднять цены на крепкий алкоголь. Об этом в четверг, 11 апреля, сообщили « Известия » со ссылкой на Министерство финансов России.

Повышение минимальных розничных цен коснется на коньяка, бренди, водки и ликероводочных изделий. Согласно пояснительной записке, изменения вступят в силу с 1 июня 2024 года.

Стоимость коньяка за 0,5 литра увеличится с 517 до 556 рублей (+39 ₽), водки — до 299 рублей (+18 ₽), бренди — до 403 рублей (+28 ₽).

Индексация связана с инфляцией, повышением ставок акциза на алкогольную продукцию крепостью выше 9 градусов, ростом расходов на производство и повышением курса доллара.