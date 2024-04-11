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В РГАТУ прошел региональный тур Всероссийского проекта «Твой Ход»

В среду, 10 апреля, в Рязанском государственном агротехнологическом университете имени Костычева прошел региональный тур четвертого сезона Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход».

Более 100 студентов университета ознакомились с нововведениями четвертого сезона. Региональный тур «Твой Ход» стартовал в обновленном интерактивном формате и с индивидуальной программой для каждого вуза.

«Участие в подобных мероприятиях не только развивает творческие способности студентов, но и открывает для них новые горизонты возможностей в профессиональной и личностной сферах. Проект „Твой Ход“ помогает ребятам быть активными, дает возможность проявлять свою инициативу и покорять любые вершины», — прокомментировала проректор по воспитательной работе и молодежной политике РГАТУ Ирина Федоскина.

Федеральная команда проекта рассказала участникам встречи об особенностях нового сезона, включающего трек «Делаю» и новую траекторию для первокурсников «ПервопроХодец».

Ознакомиться с подробной информацией о Всероссийском студенческом проекте «Твой Ход» и подать заявку на участие можно на сайте: https://tvoyhod.online